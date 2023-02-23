Байден выдвинул экс-главу Mastercard на пост президента Всемирного банка

«Аджай обладает уникальными возможностями для того, чтобы возглавить Всемирный банк в этот критический момент истории. Он потратил более трех десятилетий на создание и управление успешными глобальными компаниями, которые создают рабочие места и приносят инвестиции в развивающиеся экономики, а также на руководство организациями в периоды фундаментальных изменений», – заявил Байден.