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Байден выдвинул экс-главу Mastercard на пост президента Всемирного банка

Ведомости

Президент США Джо Байден выдвинул бывшего главу Mastercard Аджая Бангу на пост президента Всемирного банка, следует из заявления, опубликованного на сайте Белого дома.

«Аджай обладает уникальными возможностями для того, чтобы возглавить Всемирный банк в этот критический момент истории. Он потратил более трех десятилетий на создание и управление успешными глобальными компаниями, которые создают рабочие места и приносят инвестиции в развивающиеся экономики, а также на руководство организациями в периоды фундаментальных изменений», – заявил Байден.

Сейчас Банга вице-председатель General Atlantic, до этого он возглавлял Mastercard.

На прошлой неделе – 15 февраля – нынешний президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас объявил о решении покинуть свой пост к 30 июня. Он возглавлял банк с 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных