СМИ: «Яндекс.Маркет» начнет выдавать заказы пользователей «Авито»

По информации издания, соглашение о партнерстве было подписано на фоне банкротства оператора PickPoint, с которым «Авито» тесно сотрудничал. Как отметил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, сотрудничество с «Авито» позволит «Яндекс Маркету» повысить привлекательность своих ПВЗ для франчайзи с точки зрения дополнительного заработка. В частности, по данным газеты, сейчас у «Яндекс Маркета» работает всего 10 500 ПВЗ и около 3000 постаматов, в то время как у Wildberries и Ozon – по 28 000 и 25 000 ПВЗ соответственно.