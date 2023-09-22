СМИ: «Яндекс.Маркет» начнет выдавать заказы пользователей «Авито»
Там отметили, что пользователи смогут получать заказы «Авито», а также отправлять их через 8000 пунктов выдачи «Яндекс Маркета» с октября этого года. При этом у пользователей будет возможность отслеживать свои заказы через «Яндекс Go». Уточняется, что пока услуга будет доступна для посылок до 12 кг и стоимостью до 15 000 руб.
По информации издания, соглашение о партнерстве было подписано на фоне банкротства оператора PickPoint, с которым «Авито» тесно сотрудничал. Как отметил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, сотрудничество с «Авито» позволит «Яндекс Маркету» повысить привлекательность своих ПВЗ для франчайзи с точки зрения дополнительного заработка. В частности, по данным газеты, сейчас у «Яндекс Маркета» работает всего 10 500 ПВЗ и около 3000 постаматов, в то время как у Wildberries и Ozon – по 28 000 и 25 000 ПВЗ соответственно.
21 апреля владеющее сервисом доставки PickPoint ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском о собственном банкротстве. PickPoint управлял 6000 постаматами и 4500 пунктами выдачи заказов в 657 населенных пунктах России.