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СМИ: «Яндекс.Маркет» начнет выдавать заказы пользователей «Авито»

Ведомости

«Яндекс Маркет» с октября начнет выдавать и отправлять заказы, оформленные пользователями через «Авито». Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компаний. 

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Там отметили, что пользователи смогут получать заказы «Авито», а также отправлять их через 8000 пунктов выдачи «Яндекс Маркета» с октября этого года. При этом у пользователей будет возможность отслеживать свои заказы через «Яндекс Go». Уточняется, что пока услуга будет доступна для посылок до 12 кг и стоимостью до 15 000 руб. 

По информации издания, соглашение о партнерстве было подписано на фоне банкротства оператора PickPoint, с которым «Авито» тесно сотрудничал. Как отметил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, сотрудничество с «Авито» позволит «Яндекс Маркету» повысить привлекательность своих ПВЗ для франчайзи с точки зрения дополнительного заработка. В частности, по данным газеты, сейчас у «Яндекс Маркета» работает всего 10 500 ПВЗ и около 3000 постаматов, в то время как у Wildberries и Ozon – по 28 000 и 25 000 ПВЗ соответственно. 

21 апреля владеющее сервисом доставки PickPoint ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском о собственном банкротстве. PickPoint управлял 6000 постаматами и 4500 пунктами выдачи заказов в 657 населенных пунктах России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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