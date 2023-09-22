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Бизнес

Apple обошла Samsung по экспорту смартфонов из Индии

Ведомости

Американская компания Apple обошла корейский Samsung по объему экспорта смартфонов из Индии, сообщила газета Business Standard со ссылкой на отчет The Economic Times.

Доля экспорта Apple во втором квартале (март-апрель) 2023 г. составила 49%, в то время как доля Samsung составила 45%. В сентябре тайваньская корпорация Foxconn начала сборку новых iPhone 15 в индийском штате Тамилнад. В других индийских регионах Apple также производит прошлые модели, в числе которых iPhone 14 и др.

В апреле СМИ писали, что Apple за год увеличила производство своих смартфонов iPhone в Индии в три раза — до более $7 млрд. Отмечалось, что доля производства на индийских предприятиях в 2021 г. составляла лишь 1%, а по итогам 2022-2023 годов – уже 7%.

Apple наращивает производство в Индии для снижения зависимости от Китая – это может быть связано с ухудшением отношений между Вашингтоном и Пекином. Кроме того, американская корпорация планирует расширение в Таиланде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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