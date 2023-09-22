Apple обошла Samsung по экспорту смартфонов из Индии
Доля экспорта Apple во втором квартале (март-апрель) 2023 г. составила 49%, в то время как доля Samsung составила 45%. В сентябре тайваньская корпорация Foxconn начала сборку новых iPhone 15 в индийском штате Тамилнад. В других индийских регионах Apple также производит прошлые модели, в числе которых iPhone 14 и др.
В апреле СМИ писали, что Apple за год увеличила производство своих смартфонов iPhone в Индии в три раза — до более $7 млрд. Отмечалось, что доля производства на индийских предприятиях в 2021 г. составляла лишь 1%, а по итогам 2022-2023 годов – уже 7%.
Apple наращивает производство в Индии для снижения зависимости от Китая – это может быть связано с ухудшением отношений между Вашингтоном и Пекином. Кроме того, американская корпорация планирует расширение в Таиланде.