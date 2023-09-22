Apple обошла Samsung по экспорту смартфонов из Индии

В апреле СМИ писали, что Apple за год увеличила производство своих смартфонов iPhone в Индии в три раза — до более $7 млрд. Отмечалось, что доля производства на индийских предприятиях в 2021 г. составляла лишь 1%, а по итогам 2022-2023 годов – уже 7%.