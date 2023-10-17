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СМИ: Toyota приостановила сборку на шести заводах в Японии

Ведомости

Компания Toyota Motor временно остановила 10 сборочных линий на шести заводах в Японии из-за проблем с доставкой комплектующих. Об этом сообщает Kyodo.

Сборка была приостановлена на фоне перебоя в поставках деталей, в частности пружин, вызванного взрывом на предприятии по изготовлению комплектующих Chuo Spring в Фудзиоке (префектура Айти). Решение о возобновлении работы будет принято во второй половине дня 17 октября.

Уточняется, что Toyota приостановила сборку на заводах в префектурах Айти и Миэ в центральной части острова Хонсю. Всего в Японии расположено 14 сборочных заводов. На них производятся автомобили не только для внутреннего рынка, но и для экспорта.

Взрыв на заводе Chuo Spring произошел 16 октября, сообщила компания. В результате инцидента пострадали два человека, один из них был госпитализирован. Также были повреждены сушильная печь и часть здания, где произошел взрыв. Причины случившегося расследуются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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