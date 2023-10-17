СМИ: Toyota приостановила сборку на шести заводах в Японии
Сборка была приостановлена на фоне перебоя в поставках деталей, в частности пружин, вызванного взрывом на предприятии по изготовлению комплектующих Chuo Spring в Фудзиоке (префектура Айти). Решение о возобновлении работы будет принято во второй половине дня 17 октября.
Уточняется, что Toyota приостановила сборку на заводах в префектурах Айти и Миэ в центральной части острова Хонсю. Всего в Японии расположено 14 сборочных заводов. На них производятся автомобили не только для внутреннего рынка, но и для экспорта.
Взрыв на заводе Chuo Spring произошел 16 октября, сообщила компания. В результате инцидента пострадали два человека, один из них был госпитализирован. Также были повреждены сушильная печь и часть здания, где произошел взрыв. Причины случившегося расследуются.