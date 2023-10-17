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Бизнес

РФПИ с партнерами из Китая создаст фонд в 100 млрд рублей для развития авиапрома

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с китайскими партнерами создаст Фонд развития гражданской авиационной промышленности с объемом в 100 млрд руб. для инвестиций в авиационные предприятия обеих стран, сообщила пресс-служба фонда.

Фонд будет инвестировать средства в национальных валютах и в равных объемах. Помимо инвестиций в авиационные предприятия, планируется вкладывать средства в проекты в области аэрокосмической промышленности, цифровых и энергоэффективных технологий и «больших данных».

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что у России и Китая есть большой потенциал для достижения в области производства гражданской авиации «значимого синергетического эффекта». По его словам, за счет фонда компании из двух стран смогут привлечь инвестиции для расширения производств и разработки новых технологий. «Также инвестиции фонда будут способствовать наращиванию поставок российской гражданской авиационной продукции на рынок Китая», – подчеркнул Дмитриев.

Заявление о создании фонда РФПИ с партнерами из Китая прошло на фоне визита президента России Владимира Путина в Пекин. В Китае 17-18 октября проходит III Международный форум «Один пояс – один путь».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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