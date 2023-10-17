РФПИ с партнерами из Китая создаст фонд в 100 млрд рублей для развития авиапрома
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с китайскими партнерами создаст Фонд развития гражданской авиационной промышленности с объемом в 100 млрд руб. для инвестиций в авиационные предприятия обеих стран, сообщила пресс-служба фонда.
Фонд будет инвестировать средства в национальных валютах и в равных объемах. Помимо инвестиций в авиационные предприятия, планируется вкладывать средства в проекты в области аэрокосмической промышленности, цифровых и энергоэффективных технологий и «больших данных».
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что у России и Китая есть большой потенциал для достижения в области производства гражданской авиации «значимого синергетического эффекта». По его словам, за счет фонда компании из двух стран смогут привлечь инвестиции для расширения производств и разработки новых технологий. «Также инвестиции фонда будут способствовать наращиванию поставок российской гражданской авиационной продукции на рынок Китая», – подчеркнул Дмитриев.
Заявление о создании фонда РФПИ с партнерами из Китая прошло на фоне визита президента России Владимира Путина в Пекин. В Китае 17-18 октября проходит III Международный форум «Один пояс – один путь».