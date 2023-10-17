РФПИ с партнерами из Китая создаст фонд в 100 млрд рублей для развития авиапрома

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что у России и Китая есть большой потенциал для достижения в области производства гражданской авиации «значимого синергетического эффекта». По его словам, за счет фонда компании из двух стран смогут привлечь инвестиции для расширения производств и разработки новых технологий. «Также инвестиции фонда будут способствовать наращиванию поставок российской гражданской авиационной продукции на рынок Китая», – подчеркнул Дмитриев.