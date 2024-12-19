Минтранс начал работу с авиакомпаниями по предоставлению льгот семьям с детьми
Министерство транспорта России начало работу с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми льгот в виде скидки 50% на билеты. Решения данного вопроса будут выработаны к середине января 2025 г., сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Романа Старовойта.
«В рамках поручения президента России на прямой линии министерство уже приступило к работе», – сказал он.
В ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, президент России Владимир Путин поручил правительству решить проблему, когда авиакомпании не предоставляют многодетным семьям положенные им скидки на билеты.
Путин подчеркнул, что нужно искоренить проблему, когда авиакомпании называют льготу «нестандартным тарифом» и не предоставляют скидку 50% для семей с детьми.
Президент попросил правительство вместе с авиакомпаниями решить эту проблему не позднее 14 января 2025 г.