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Минтранс начал работу с авиакомпаниями по предоставлению льгот семьям с детьми

Ведомости

Министерство транспорта России начало работу с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми льгот в виде скидки 50% на билеты. Решения данного вопроса будут выработаны к середине января 2025 г., сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Романа Старовойта.

«В рамках поручения президента России на прямой линии министерство уже приступило к работе», – сказал он.

В ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, президент России Владимир Путин поручил правительству решить проблему, когда авиакомпании не предоставляют многодетным семьям положенные им скидки на билеты.

Путин подчеркнул, что нужно искоренить проблему, когда авиакомпании называют льготу «нестандартным тарифом» и не предоставляют скидку 50% для семей с детьми.

Президент попросил правительство вместе с авиакомпаниями решить эту проблему не позднее 14 января 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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