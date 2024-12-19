Минтранс начал работу с авиакомпаниями по предоставлению льгот семьям с детьми

Министерство транспорта России начало работу с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми льгот в виде скидки 50% на билеты. Решения данного вопроса будут выработаны к середине января 2025 г., сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Романа Старовойта.