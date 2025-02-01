Forbes: «Нафтогаз Украины» начал импортировать газ
«Нафтогаз Украины» начал закупать природный газ за рубежом. Об этом пишет украинская редакция журнала Forbes.
По информации издания, пока импорт составил 100 млн куб. м, но может потребоваться в 10 раз больше. Летом 2024 г. прошлый руководитель энергетической компании Алексей Чернышов говорил, что предстоящий отопительный сезон Украина пройдет только за счет собственной добычи.
29 января 2025 г. «Нафтогаз» заявил, что импортирует топливо. Бывшая и. о. министра энергетики Украины Ольга Буславец уточнила, что запасы газа в хранилищах составляют около 8 млрд куб. м., это на 24% ниже, чем в прошлом году. Экс-глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон считает, что в случае наступления морозов этого не хватит для стабильного прохождения зимы. По его мнению, необходимо будет импортировать или ограничивать потребителей.
1 января «Газпром» по окончании действия соглашений с украинским «Нафтогазом» прекратил подачу российского газа через территорию Украины. Там поясняли, что технически и юридически не могут продолжать поставки через Украину по истечении соглашения. От продления транзита отказался Киев. В настоящий момент основным маршрутом экспорта газа из России в Европу является «Турецкий поток». В 2024 г. поставки по «Турецкому потоку» и его продолжению через Балканы возросли на 23% до 16,7 млрд куб. м.