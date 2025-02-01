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Forbes: «Нафтогаз Украины» начал импортировать газ

Ведомости

«Нафтогаз Украины» начал закупать природный газ за рубежом. Об этом пишет украинская редакция журнала Forbes.

По информации издания, пока импорт составил 100 млн куб. м, но может потребоваться в 10 раз больше. Летом 2024 г. прошлый руководитель энергетической компании Алексей Чернышов говорил, что предстоящий отопительный сезон Украина пройдет только за счет собственной добычи.

29 января 2025 г. «Нафтогаз» заявил, что импортирует топливо. Бывшая и. о. министра энергетики Украины Ольга Буславец уточнила, что запасы газа в хранилищах составляют около 8 млрд куб. м., это на 24% ниже, чем в прошлом году. Экс-глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон считает, что в случае наступления морозов этого не хватит для стабильного прохождения зимы. По его мнению, необходимо будет импортировать или ограничивать потребителей.

1 января «Газпром» по окончании действия соглашений с украинским «Нафтогазом» прекратил подачу российского газа через территорию Украины. Там поясняли, что технически и юридически не могут продолжать поставки через Украину по истечении соглашения. От продления транзита отказался Киев. В настоящий момент основным маршрутом экспорта газа из России в Европу является «Турецкий поток». В 2024 г. поставки по «Турецкому потоку» и его продолжению через Балканы возросли на 23% до 16,7 млрд куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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