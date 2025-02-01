Forbes: «Нафтогаз Украины» начал импортировать газ

29 января 2025 г. «Нафтогаз» заявил, что импортирует топливо. Бывшая и. о. министра энергетики Украины Ольга Буславец уточнила, что запасы газа в хранилищах составляют около 8 млрд куб. м., это на 24% ниже, чем в прошлом году. Экс-глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон считает, что в случае наступления морозов этого не хватит для стабильного прохождения зимы. По его мнению, необходимо будет импортировать или ограничивать потребителей.