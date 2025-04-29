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СД «Т-плюс» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

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Совет директоров «Т-плюс» рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2024 г. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Годовое собрание акционеров компании по итогам прошлого года пройдет 20 июня в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием, говорится в сообщении. Прием бюллетеней для заочного голосования завершится 17 июня. Список участников, имеющих право на участие в собрании, будет сформирован по состоянию на 6 мая.

«Т-плюс» является крупнейшей частной энергетической компанией России, контролирующей активы на Урале и в Поволжье общей мощностью около 14,6 ГВт. Компания занимает шестое место по объему генерации в стране. Особенностью «Т-плюса» является значительная доля тепловых активов, в том числе в регионах за Полярным кругом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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