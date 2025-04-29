СД «Т-плюс» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
Совет директоров «Т-плюс» рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2024 г. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Годовое собрание акционеров компании по итогам прошлого года пройдет 20 июня в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием, говорится в сообщении. Прием бюллетеней для заочного голосования завершится 17 июня. Список участников, имеющих право на участие в собрании, будет сформирован по состоянию на 6 мая.
«Т-плюс» является крупнейшей частной энергетической компанией России, контролирующей активы на Урале и в Поволжье общей мощностью около 14,6 ГВт. Компания занимает шестое место по объему генерации в стране. Особенностью «Т-плюса» является значительная доля тепловых активов, в том числе в регионах за Полярным кругом.