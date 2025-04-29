СД «Т-плюс» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

Годовое собрание акционеров компании по итогам прошлого года пройдет 20 июня в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием, говорится в сообщении. Прием бюллетеней для заочного голосования завершится 17 июня. Список участников, имеющих право на участие в собрании, будет сформирован по состоянию на 6 мая.