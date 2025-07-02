Количество отечественных брендов одежды в РФ выросло на 18% с 2022 года

В России за три года количество отечественных производителей одежды и обуви возросло на 18%, заявил во время правительственного часа в Совете Федерации глава Минпромторга Антон Алиханов, передает ТАСС. Он отметил успех брендов из РФ в замещении иностранных компаний, относящихся к легкой промышленности, «за кратчайший период».