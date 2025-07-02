Количество отечественных брендов одежды в РФ выросло на 18% с 2022 года
В России за три года количество отечественных производителей одежды и обуви возросло на 18%, заявил во время правительственного часа в Совете Федерации глава Минпромторга Антон Алиханов, передает ТАСС. Он отметил успех брендов из РФ в замещении иностранных компаний, относящихся к легкой промышленности, «за кратчайший период».
По словам Алиханова, производители нацелены на расширение использование высокотехнологичных тканей из синтетических и искусственных волокон. Это необходимо для роста уровня независимости отрасли. Министр также подчеркнул, что российские компании с 2020 г. в 1,5 раза увеличили объемы выпуска синтетических тканей в этом направлении.
Глава ведомства рассказал, что особенно дизайнеров одежды привлекают народные промыслы, стиль которых они адаптируют затем в своих продуктах. В Минпромторге «системно работают» над сохранением этого направления, продвигая его на различных площадках.