Минфин предлагает освободить экспортеров от штрафов за нерепатриацию выручки

Если всю сумму за них вернет страховая

Статья опубликована в № 4641 от 29.08.2018 под заголовком: Страховка спасает от штрафа

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Страховать риски экспортеров смогут госагентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР и частные страховые компании Е. Разумный / Ведомости

Экспортеры смогут избежать штрафа за невозврат валютной выручки, если деньги на банковский счет за них зачислила страховая компания. Такие поправки в закон о валютном контроле предлагает Минфин и обсуждает их с профильными ведомствами, сообщил «Интерфакс» и подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник.

Это один из способов снизить штрафы и либерализовать валютный контроль, подтвердил представитель Минфина. Его коллега из ЦБ не ответил на запрос.