Законопроект о передаче культурных объектов может отпугнуть инвесторов
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Законопроект Минкультуры, по которому в концессию или ГЧП могут быть переданы памятники истории и культуры (планируется к рассмотрению в первом чтении в январе, сообщал «Интерфакс»), может усложнить передачу культурных объектов инвесторам, предупреждают опрошенные «Ведомостями» юристы и консультанты.
Проект должен привлечь инвесторов к сохранению и восстановлению памятников истории и культуры за счет заключения соглашений о концессиях и ГЧП. Но действующего регулирования достаточно, чтобы проводить такие сделки, а новые правила только усложнят процесс, считает управляющий партнер компании «Пионеры ГЧП» Дарья Годунова: его формулировки слишком общие. В концессиях уже находятся несколько таких объектов – например, особняк В. И. Турчаниновой в Санкт-Петербурге, здание каретного сарая и ткацкого корпуса усадьбы Гончаровых, жилой дом М. А. Шаниной в Омске, перечисляет партнер «Качкин и партнеры» Денис Качкин.
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