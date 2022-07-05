Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Власти проведут экспериментальный расчет зарплат для оценки эффективности губернаторов

Альтернативная модель также поможет отследить аномалии в доходах бюджетников
Анастасия Бойко
Будет проанализирована динамика зарплат врачей, учителей и ученых / Кирилл Кухмарь / ТАСС

Росстат разместил на портале госзакупок контракт на проведение научно-исследовательской работы по формированию показателей численности и оплаты труда работников организаций полного круга (крупных, средних, малых и микропредприятий), в том числе из отраслей социальной сферы и науки.

Работа будет проводиться в два этапа и закончится в декабре 2022 г., следует из технического задания к контракту (ТЗ; есть у «Ведомостей»). Стоимость лота – 4 млн руб. Авторы исследования оценят динамику показателей оплаты труда работников по полному кругу организаций в разрезе субъектов в квартальном выражении за 2021 г., а затем проанализируют, какие структурные сдвиги были на рынке, следует из ТЗ. На основе ретроспективных данных будет построен алгоритм – он ляжет в основу экспериментальных расчетов за первые три квартала 2022 г.

Основанием для выполнении работы стал в том числе указ президента от 4 февраля 2021 г. об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов России. Согласно этому документу, темп роста зарплат – один из 20 показателей, по которым составляют KPI губернаторов.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных