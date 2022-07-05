Власти проведут экспериментальный расчет зарплат для оценки эффективности губернаторов

Власти проведут экспериментальный расчет зарплат для оценки эффективности губернаторовАльтернативная модель также поможет отследить аномалии в доходах бюджетников
Росстат разместил на портале госзакупок контракт на проведение научно-исследовательской работы по формированию показателей численности и оплаты труда работников организаций полного круга (крупных, средних, малых и микропредприятий), в том числе из отраслей социальной сферы и науки.
Работа будет проводиться в два этапа и закончится в декабре 2022 г., следует из технического задания к контракту (ТЗ; есть у «Ведомостей»). Стоимость лота – 4 млн руб. Авторы исследования оценят динамику показателей оплаты труда работников по полному кругу организаций в разрезе субъектов в квартальном выражении за 2021 г., а затем проанализируют, какие структурные сдвиги были на рынке, следует из ТЗ. На основе ретроспективных данных будет построен алгоритм – он ляжет в основу экспериментальных расчетов за первые три квартала 2022 г.
Основанием для выполнении работы стал в том числе указ президента от 4 февраля 2021 г. об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов России. Согласно этому документу, темп роста зарплат – один из 20 показателей, по которым составляют KPI губернаторов.