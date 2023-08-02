Госкомпании хотят обязать вступать в союзы работодателей

Правительство может обязать компании с госучастием вступить в общероссийские союзы работодателей. Такое поручение Минфину и Минтруду дала вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии (РТК, документ есть у «Ведомостей»). Ведомствам нужно сформулировать тексты правительственных директив для членов советов директоров госкомпаний, предлагает Голикова. Им предстоит проголосовать на совете директоров о вхождении в объединения. Как сообщил «Ведомостям» знакомый с дискуссией собеседник, инициатива направлена на более эффективный контроль за соблюдением трудовых норм в госкомпаниях.