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Госкомпании хотят обязать вступать в союзы работодателей

Голикова поручила разработать директивы для советов директоров
Ярослава Костенко Дарья Савенкова
Вице-премьер Татьяна Голикова предлагает обязать компании с госучастием вступить в общероссийские союзы работодателей для более эффективного контроля за соблюдением трудовых норм / Евгений Разумный / Ведомости

Правительство может обязать компании с госучастием вступить в общероссийские союзы работодателей. Такое поручение Минфину и Минтруду дала вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии (РТК, документ есть у «Ведомостей»). Ведомствам нужно сформулировать тексты правительственных директив для членов советов директоров госкомпаний, предлагает Голикова. Им предстоит проголосовать на совете директоров о вхождении в объединения. Как сообщил «Ведомостям» знакомый с дискуссией собеседник, инициатива направлена на более эффективный контроль за соблюдением трудовых норм в госкомпаниях.

Минфин считает, что решение по этому вопросу можно принять после его проработки с госкомпаниями, следует из письма замминистра Алексея Моисеева в адрес Голиковой (есть у «Ведомостей»). Министерство запросило позицию и предложения по вопросу у Минтруда и Росимущества (это ведомство готовит директивы госкомпаниям), сообщает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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