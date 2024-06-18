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Депутаты предложили корректировки в программу системных налоговых изменений

Депутаты не спорили с базовыми параметрами, но просили больше льгот для населения и бизнеса
Дарья Мосолкина
Софья Ермакова
Министр финансов Антон Силуанов (на фото справа) уже представлял концепцию законопроекта комитету Госдумы по бюджету на экспертных слушаниях – а теперь во время обсуждения его перед первым чтением / Пресс-служба Госдумы

Комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении федеральный закон, вносящий масштабные поправки в первую и вторую части Налогового кодекса (НК). Все фракции нижней палаты поддержали законопроект по итогам голосования комитета 17 июня. В ходе обсуждения депутаты не высказывали возражений по основным параметрам предложений правительства, но поднимали точечные вопросы, связанные с будущей налоговой системой.

Несмотря на поддержку комитетом законопроекта, Минфин осознает необходимость внести ряд уточнений в налоговые инициативы, ведомство готово к совместной работе при подготовке предложений и поправок ко второму чтению, отметил на комитете министр финансов Антон Силуанов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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