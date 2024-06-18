Депутаты предложили корректировки в программу системных налоговых изменений

Депутаты предложили корректировки в программу системных налоговых измененийДепутаты не спорили с базовыми параметрами, но просили больше льгот для населения и бизнеса
Комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении федеральный закон, вносящий масштабные поправки в первую и вторую части Налогового кодекса (НК). Все фракции нижней палаты поддержали законопроект по итогам голосования комитета 17 июня. В ходе обсуждения депутаты не высказывали возражений по основным параметрам предложений правительства, но поднимали точечные вопросы, связанные с будущей налоговой системой.
Несмотря на поддержку комитетом законопроекта, Минфин осознает необходимость внести ряд уточнений в налоговые инициативы, ведомство готово к совместной работе при подготовке предложений и поправок ко второму чтению, отметил на комитете министр финансов Антон Силуанов.
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