Как распространение цифрового рубля повлияет на компании из реального сектора

Внедрение цифрового рубля (ЦР) будет трансформировать бизнес-процессы компаний из реального сектора. Эксперты аудиторско-консалтинговой сети «Технологии доверия» («ТеДо») оценили влияние от распространения новой формы валюты в корпоративном секторе. Они приводят цепочку ключевых изменений, которые компании произведут в короткие сроки после того, как цифровой рубль станет доступным.