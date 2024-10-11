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/ Экономика

Минфин вдвое повысил прогноз по дефициту региональных бюджетов в этом году

Пока бюджеты субъектов исполнены с профицитом 1,2 трлн рублей
Анастасия Бойко
Со следующего года по поручению президента начнется списание задолженности по бюджетным кредитам регионам, оно будет происходить по специальному графику в течение шести лет/ Максим Стулов / Ведомости

Минфин увеличил в 2,4 раза прогноз дефицита консолидированных бюджетов регионов в этом году – до 102,7 млрд руб. с 43,1 млрд, следует из сопровождающих внесенный в Госдуму проект бюджета на 2025–2027 гг. «Основных направлений налоговой и бюджетной политики» (ОННБП). В этом году, по прогнозу министерства, поступления в консолидированные бюджеты составят 23,690 трлн руб., а траты – 23,792 трлн руб. Для сравнения: в прошлом году ожидалось, что доходы в 2024 г. составят 22,402 трлн руб., а расходы – 22,446 трлн руб.

Со следующего года министерство ожидает сокращения дефицита бюджетов регионов: до 52,4 млрд руб. в 2025 г., до 40,3 млрд руб. в 2026 г., до 12,3 млрд руб. в 2027 г. Источниками финансирования дефицита должны стать в том числе бюджетные кредиты инвестиционного характера, ценные бумаги, банковские займы, изменение остатков средств на счетах, говорится в документе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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