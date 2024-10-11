Минфин вдвое повысил прогноз по дефициту региональных бюджетов в этом году

Минфин увеличил в 2,4 раза прогноз дефицита консолидированных бюджетов регионов в этом году – до 102,7 млрд руб. с 43,1 млрд, следует из сопровождающих внесенный в Госдуму проект бюджета на 2025–2027 гг. «Основных направлений налоговой и бюджетной политики» (ОННБП). В этом году, по прогнозу министерства, поступления в консолидированные бюджеты составят 23,690 трлн руб., а траты – 23,792 трлн руб. Для сравнения: в прошлом году ожидалось, что доходы в 2024 г. составят 22,402 трлн руб., а расходы – 22,446 трлн руб.