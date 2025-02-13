Государство даст компаниям и физлицам доступ к собранным властями данным

Уже в феврале 2025 г. госорганы и разработчики ИИ смогут заключать первые контракты на получение размеченных госданных на безвозмездной основе, уточнил представитель аппарата Григоренко. Контракты будут заключаться в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект», который входит в нацпроект «Экономика данных», добавил он. Григоренко является куратором нацпроекта.