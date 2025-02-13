Государство даст компаниям и физлицам доступ к собранным властями данным

Государство даст компаниям и физлицам доступ к собранным властями даннымНа этих размеченных базах разработчики смогут обучать и тестировать алгоритмы искусственного интеллекта
Государство откроет доступ бизнесу, госорганам и физлицам к наборам госданных для обучения и тестирования алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Уже в феврале 2025 г. госорганы и разработчики ИИ смогут заключать первые контракты на получение размеченных госданных на безвозмездной основе, уточнил представитель аппарата Григоренко. Контракты будут заключаться в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект», который входит в нацпроект «Экономика данных», добавил он. Григоренко является куратором нацпроекта.
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