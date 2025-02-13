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/ Экономика

Государство даст компаниям и физлицам доступ к собранным властями данным

На этих размеченных базах разработчики смогут обучать и тестировать алгоритмы искусственного интеллекта
Екатерина Кинякина
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Государство откроет доступ бизнесу, госорганам и физлицам к наборам госданных для обучения и тестирования алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Уже в феврале 2025 г. госорганы и разработчики ИИ смогут заключать первые контракты на получение размеченных госданных на безвозмездной основе, уточнил представитель аппарата Григоренко. Контракты будут заключаться в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект», который входит в нацпроект «Экономика данных», добавил он. Григоренко является куратором нацпроекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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