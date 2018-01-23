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Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира US News & World Report

Россия поднялась на одну строчку и заняла 26-е место в рейтинге лучших стран мира по версии издания US News & World Report в 2018 г. Россия расположилась в рейтинге между Индией и Таиландом. В топ-5 рейтинга вошли Швейцария, Канада, Германия, Великобритания, Япония.

Всего в рейтинге 80 стран, его замыкают Сербия (78-е место), Ангола (79-е) и Алжир (80-е).

Страны оценивались по девяти критериям, в том числе по уровню силы и влияния на мировую политику. По этому критерию Россия заняла 2-е место, уступив США и опередив Китай. «Фактически разрыв между США и Россией в борьбе за первое место в силе сократился с 2017 г., поскольку обе страны получили почти одинаковые оценки от респондентов», – отмечает издание.

По темпам роста экономики Россия заняла 8-е место, в тройке лидеров – Объединенные Арабские Эмираты, Индия и Сингапур. По другим критериям Россия не вошла в десятку рейтинга. В рейтинге «туризм и приключения» она находится на 56-м месте, по инновациям – на 24-м, по социальной сфере – на 39-м, по культурному влиянию – на 23-м, по историческому наследию – на 16-м, по общему уровню жизни – на 38-м месте.

По критерию «открытости для бизнеса» Россия осталась на последнем, 80-м месте рейтинга. Издание оценивает уровень бюрократии в стране как максимальный – на 10 баллов из 10, уровень коррупции – на 8,8 из 10. Благоприятность налоговой среды оценили на 0,5 из 10, а прозрачность работы государства – на 0,2.