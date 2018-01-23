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Кирилл Дмитриев призвал США не трогать РФПИ

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал Соединенные Штаты не оказывать давление на фонд с помощью санкций. «Любая атака на суверенный инвестиционный фонд – это очень опасная вещь», – заявил он в интервью Bloomberg TV на форуме в Давосе.

РФПИ подпал под секторальные санкции США как «дочка» ВЭБа в 2015 г., как и все прочие дочерние структуры госбанка. Фонд, однако, сам не привлекает финансирование и продолжает работать. Но этой зимой по новому закону, принятому в США в 2017 г., министерство финансов должно подготовить доклад, который может включать список близких к российским властям бизнесменов и компаний и рекомендации о введении санкций против них.

«Атака на суверенный фонд создаст прецедент, и, честно говоря, суверенные инвестиционные фонды могут уходить от доллара и найдут способы снизить риск попадания под санкции в любой момент», – сказал Дмитриев в Давосе.