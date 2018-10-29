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Великобритания первой из развитых стран введет налог на цифровые услуги

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд объявил в понедельник, что страна в 2020 г. введет налог с продаж цифровых услуг. Она будет первой среди развитых стран, которая обложит специальным налогом цифровые услуги, продаваемые такими технологическими гигантами, как Alphabet, Facebook, Apple и другие.

Налог в Великобритании будет взиматься, когда компания получает в сумме от 500 млн фунтов ($640 млн) глобальной выручки в год, пояснил Хэммонд. Министерство ожидает, что будет получать 400 млн фунтов ($512 млн) такого налога в год.

Введение подобных налогов рассматривает не менее десятка стран. Президент Франции Эммануэль Макрон призывает найти общеевропейское решение для увеличения налогообложения транснациональных технологических компаний, которые часто платят очень небольшие суммы в бюджеты стран своего цифрового присутствия. Когда в прошлом году стало известно, что Facebook заплатила в Великобритании всего 7,4 млн фунтов налога, на компанию обрушились все политики независимо от партийной принадлежности. Член парламента от лейбористов Маргарет Ходж, ведущая кампанию за «ответственную уплату налогов», назвала действия Facebook «абсолютно возмутительными».

«Неприемлемо и нечестно, что цифровые платформы могут генерировать в Великобритании значительную стоимость и не платить здесь налоги с этого бизнеса», – заявил в понедельник Хэммонд, представляя в парламенте проект бюджета.