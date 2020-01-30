Инвестиционный форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса
Экономический форум в Сочи, запланированный на 12–14 февраля, могут отменить из-за опасности распространения коронавируса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько сотрудников одной из госкомпаний и представителя одного из федеральных министерств. По информации источников издания, 30 и 31 января на эту тему будут проведены совещания. Источник «Коммерсанта» в правительстве сообщил, что пока конкретного решения об отмене или переносе мероприятия нет.
Форум отменили, хотя официального решения пока нет, рассказал «Ведомостям» сотрудник компании-участницы форума. По его словам, информацию об отмене организации подтвердили в Минэкономразвития, администрации президента и «Росконгрессе». «Ведомости» направили запрос в «Росконгресс». Представитель Минэкономразвития перенаправил вопрос в правительство. «Ведомости» направили запрос представителю правительства.
В свою очередь РБК со ссылкой на три источника, близких к правительству, сообщил о возможном переносе форума. Как отмечает издание, на данный момент на форум уже аккредитовались более 70 губернаторов и около 3500 участников, заявил РБК представитель оргкомитета. «Уже были выплачены деньги (за все услуги по организации), заказаны и оплачены стенды, достигнуты договоренности со спонсорами», — пояснил он. По его словам, непонятно, кто будет компенсировать убытки за организацию.
В этом году экономический форум в Сочи должен был состояться четвертый раз. Традиционно мероприятие проходит при участии премьер-министра. Как отмечает РБК, в 2020 г. на форуме были запланированы дискуссии по трем направлениям: «Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты», «Цифровая трансформация экономики. Практические результаты» и «Человеческий капитал — основа для будущего лидерства».