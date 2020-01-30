Инвестиционный форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

В свою очередь РБК со ссылкой на три источника, близких к правительству, сообщил о возможном переносе форума. Как отмечает издание, на данный момент на форум уже аккредитовались более 70 губернаторов и около 3500 участников, заявил РБК представитель оргкомитета. «Уже были выплачены деньги (за все услуги по организации), заказаны и оплачены стенды, достигнуты договоренности со спонсорами», — пояснил он. По его словам, непонятно, кто будет компенсировать убытки за организацию.