Бензин в России дешевеет вторую неделю подряд

В конце июля 2021 г. министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что ведомство предложило правительству запустить процесс ввода ограничений на экспорт бензина из России. В начале августа эту идею поддержал вице-премьер Александр Новак. В кабмине посчитали, что эта мера поможет стабилизировать ситуацию на рынке топлива, так как бензин и дизель дорожали непрерывно дорожали на протяжении нескольких месяцев, а их стоимость на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) летом неоднократно обновляла исторические максимумы. Однако по итогам совещания у Новака 9 августа было принято решение пока не вводить запрет на экспорт. 1 сентября вице-премьер заявил журналистам, что рисков роста цен на бензин в России нет.