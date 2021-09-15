Бензин в России дешевеет вторую неделю подряд
Средняя стоимость литра бензина в России за последнюю неделю снизилась на 5 копеек (0,01%) и к 13 сентября составила 48,88 руб., следует из данных Росстата. Цена топлива падает вторую неделю подряд. Так, в период с 30 августа по 6 сентября она снизилась на 15 копеек.
В первую неделю осени удешевление бензина в России было зафиксировано впервые с начала сентября прошлого года. Тогда аналитики объяснили это сезонным фактором: после окончания лета граждане стали меньше пользоваться автомобилями, вернулись из отпусков и с дач. Кроме того, дополнительное влияние на цену топлива могли оказать действия правительства, которое убедило производителей направлять большие объемы топлива на биржу. При этом эксперты усомнились в том, что тренд на падение стоимости топлива будет продолжительным.
По данным Росстата на 13 сентября, средняя цена литра бензина марки АИ-92 в России составила 45,94 руб. после 45,99 руб. неделей ранее. АИ-95 за неделю подешевел на 6 копеек — до 49,76 руб. Стоимость АИ-98 снизилась всего на 1 копейку — до 57,56 руб.
В отличие от бензина, дизельное топливо за прошлую неделю выросло в цене. К 13 сентября оно стоило в среднем 50,63 руб., что на 1 копейку больше, чем 6 сентября. При этом в начале сентября дизель, как и бензин, впервые за год подешевел, но не на 15 копеек, а на 7 копеек или 0,01%.
В конце июля 2021 г. министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что ведомство предложило правительству запустить процесс ввода ограничений на экспорт бензина из России. В начале августа эту идею поддержал вице-премьер Александр Новак. В кабмине посчитали, что эта мера поможет стабилизировать ситуацию на рынке топлива, так как бензин и дизель дорожали непрерывно дорожали на протяжении нескольких месяцев, а их стоимость на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) летом неоднократно обновляла исторические максимумы. Однако по итогам совещания у Новака 9 августа было принято решение пока не вводить запрет на экспорт. 1 сентября вице-премьер заявил журналистам, что рисков роста цен на бензин в России нет.