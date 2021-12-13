В октябре выросла экспортная цена российских крабов
Стоимость российских крабов, которые поставляются за границу, в октябре резко выросла до $58 за 1 кг, сообщил РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Осенью цены на крабов традиционно вырастают по сравнению с летом, однако не так сильно: в октябре 2020 г. 1 кг экспортного краба стоил $32, в октябре 2019 г. — $26. В сентябре 2021 г. российский краб поставлялся за границу по $31 за 1 кг.
По данным статистики, больше всего подорожали мороженые крабы: в октябре этого года они поставлялись по $67 за 1 кг, а годом ранее — по $36. Мороженые крабы составили около 63% экспорта крабов в денежном выражении, или $1,2 млрд. Остальных крабов за границу поставляли живыми или охлажденными.
За январь-октябрь российские крабы поставлялись в основном в Нидерланды, Южную Корею и Китай. Первые две страны закупали мороженого краба на $677 млн и $498 млн, а Китай — живых и охлажденных крабов на сумму $430 млн. Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак пояснил, что Нидерланды и Южная Корея выступают в качестве логистических хабов: там крабов перегружают в контейнеры и отправляют в другие страны без таможенного оформления.
Представитель Росрыболовства рассказал изданию, что экспорт краба увеличился в денежном выражении из-за большого спроса со стороны основных импортеров и потому, что в октябре товар поступает на таможенную территорию из районов промысла для оформления документов. Эксперты отметили, что скачок цен может быть связан с началом поставок самого ценного камчатского краба, которого из-за крупного размера называют королевским.