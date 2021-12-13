В октябре выросла экспортная цена российских крабов

Стоимость российских крабов, которые поставляются за границу, в октябре резко выросла до $58 за 1 кг, сообщил РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Осенью цены на крабов традиционно вырастают по сравнению с летом, однако не так сильно: в октябре 2020 г. 1 кг экспортного краба стоил $32, в октябре 2019 г. — $26. В сентябре 2021 г. российский краб поставлялся за границу по $31 за 1 кг.