Суммарный бюджет ГЧП-проектов с участием Газпромбанка вырос в 2021 году на 34%

По словам первого вице-президента – начальника департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павла Бруссера, задача банка – быть не столько кредитором, сколько девелопером проектов, структурируя их на стадии «упаковки» и инжиниринга. «Сочетание амплуа финансового партнера и девелопера позволяет качественно и оперативно – «здесь и сейчас» – создавать инфраструктуру будущего для государства и населения с одной стороны, а с другой – позволяет партнерам банка участвовать в ее создании», – говорит он.