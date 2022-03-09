Суммарный бюджет ГЧП-проектов с участием Газпромбанка вырос в 2021 году на 34%
Газпромбанк (ГПБ) подвел итоги деятельности в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) в 2021 г. Суммарный бюджет проектов с участием банка с учетом тех, по которым поданы частные инициативы, вырос на 34% и составил 1,6 трлн руб., говорится в сообщении ГПБ.
На рынке транспортной инфраструктуры в 2021 г. 60% контрактов по проектам ГЧП заключены при участии банка. По данным Газпромбанка, общий бюджет автодорожных проектов (как уже финансируемых, так и проектов, по которым поданы частные инициативы) составляет почти 1 трлн руб.
С привлечением дочернего холдинга «Инфраструктура ГЧП» за последние 12 месяцев (включая январь и февраль 2022 г.) было подано 17 частных инициатив по проектам общим бюджетом более 440 млрд руб. Сейчас по этим проектами разрабатываются концессионные соглашения и соглашения ГЧП, оформляются отношения со строительными и финансовыми партнерами для их дальнейшей совместной реализации.
По словам первого вице-президента – начальника департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павла Бруссера, задача банка – быть не столько кредитором, сколько девелопером проектов, структурируя их на стадии «упаковки» и инжиниринга. «Сочетание амплуа финансового партнера и девелопера позволяет качественно и оперативно – «здесь и сейчас» – создавать инфраструктуру будущего для государства и населения с одной стороны, а с другой – позволяет партнерам банка участвовать в ее создании», – говорит он.
Ранее 14 февраля ГПБ сообщал о создании на базе холдинга «Инфраструктура ГЧП» инжинирингового центра по повышению эффективности проектов, структурируемых с применением механизма ГЧП. «Инжиниринговый центр станет важным элементом стратегии создания инфраструктурного мегаигрока и, как ожидается, позволит сократить сроки проработки перспективных проектов и увеличить объем проектов для дальнейшего банковского финансирования», – говорилось в сообщении банка.
Холдинг «Инфраструктура ГЧП» в настоящий момент имеет в портфеле более 15 инфраструктурных проектов с совокупным бюджетом более 500 млрд руб.
По данным Минэкономразвития, на 1 января 2022 г. в России было заключено более 3500 концессионных соглашений и соглашений ГЧП с общим объемом инвестиций 2,5 трлн руб.