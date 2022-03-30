Росстат зафиксировал снижение темпов роста недельной инфляции

Росстат подсчитывает недельную инфляцию с 2008 г. С того момента и до конца февраля 2022 г. данный показатель ни разу не превышал 1%. Однако с 26 февраля по 4 марта инфляция резко возросла до рекордных 2,22%. В следующий период, с 5 по 11 марта, ее значение составило 2,09%.