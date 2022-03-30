Росстат зафиксировал снижение темпов роста недельной инфляции
Потребительские цены в России в период с 19 по 25 марта выросли на 1,16%, свидетельствуют данные Росстата. В предыдущую неделю показатель составил 1,93%. С 1 по 25 марта потребительские цены выросли на 6,6%.
Одной из причин снижения инфляции за отчетную неделю стало замедление темпов роста стоимости плодоовощной продукции (+2,7% по сравнению с +3,83% в предыдущую неделю). Снижение темпов роста цен затронуло четыре категории плодоовощной продукции — огурцы, помидоры, яблоки и бананы.
При этом существенно подорожали другие виды овощей: лук — на 18,28%, капуста — на 15,93%, морковь — на 11,48%, свекла — на 9,45% и картофель — на 4,1%.
Среди медикаментов сильнее всего подорожали корвалол (на 4,1%), метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 3%, валидол – на 2,8%, аллохол – на 1,9%. Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости больше всего подорожали прокладки гигиенические – на 6,2%, стиральные порошки – на 5,3%, мыло хозяйственное – на 4,6%.
Росстат подсчитывает недельную инфляцию с 2008 г. С того момента и до конца февраля 2022 г. данный показатель ни разу не превышал 1%. Однако с 26 февраля по 4 марта инфляция резко возросла до рекордных 2,22%. В следующий период, с 5 по 11 марта, ее значение составило 2,09%.
В целом с начала года потребительские цены в России увеличились на 8,91%, с начала марта — на 6,6%. Для сравнения: в марте 2021 г. потребительские ценны выросли на 0,66%, с января по март 2021 г.– на 2,13%.
Целью по инфляции в стране является показатель в 4%. Согласно консенсус-прогнозу Центробанка, инфляция в России по итогам 2022 г. составит 20%, а в 2023 г. снизится до 8%.