Росстат сообщил о снижении уровня безработицы до исторического минимума в феврале
Уровень безработицы в России в феврале 2022 г. снизился до исторического минимума и составил 4,1%, или 3,1 млн человек, говорится в докладе Росстата «Социально-демографическое положение России».
«В феврале 2022 г. 3,1 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2022 г. составил 4,1% (без исключения сезонного фактора)», — говорится в докладе.
По данным Роструда, к концу февраля 2022 г. 0,8 млн россиян состояли на учете в органах службы занятости. 0,7 млн человек имели статус безработного, а 0,5 млн получали пособие по безработице.
Предыдущий исторический минимум безработицы составлял 4,3% и был впервые зарегистрирован в августе 2019 г. В сентябре прошлого года показатель снова достиг такого уровня и удерживал его до декабря. В январе этого года уровень безработицы вырос до 4,4%.