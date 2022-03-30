Росстат сообщил о снижении уровня безработицы до исторического минимума в феврале

«В феврале 2022 г. 3,1 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2022 г. составил 4,1% (без исключения сезонного фактора)», — говорится в докладе.