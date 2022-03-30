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Росстат сообщил о снижении уровня безработицы до исторического минимума в феврале

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Уровень безработицы в России в феврале 2022 г. снизился до исторического минимума и составил 4,1%, или 3,1 млн человек, говорится в докладе Росстата «Социально-демографическое положение России».

«В феврале 2022 г. 3,1 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2022 г. составил 4,1% (без исключения сезонного фактора)», — говорится в докладе.

По данным Роструда, к концу февраля 2022 г. 0,8 млн россиян состояли на учете в органах службы занятости. 0,7 млн человек имели статус безработного, а 0,5 млн получали пособие по безработице.

Предыдущий исторический минимум безработицы составлял 4,3% и был впервые зарегистрирован в августе 2019 г. В сентябре прошлого года показатель снова достиг такого уровня и удерживал его до декабря. В январе этого года уровень безработицы вырос до 4,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных