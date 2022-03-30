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Экономика

Годовая инфляция в России ускорилась до 15,66%

Ведомости

Годовая инфляция в России на 25 марта ускорилась до 15,66% по сравнению с 14,53% неделей ранее, свидетельствуют данные Минэкономразвития.  Это рекордный показатель с сентября 2015 г., тогда годовая инфляция составляла 15,7%. 

При этом недельный показатель инфляции c 19 по 25 марта 2022 г. снизился и составил 1,16% после 1,93% неделей ранее.

«Продолжилось снижение темпов роста цен на непродовольственные товары (1,51% после 2,58%), в том числе благодаря укреплению рубля. Сдерживающее влияние на инфляцию также оказала дефляция в секторе туристических и регулируемых услуг (-0,48% после роста на 1,02%) при удешевлении услуг зарубежного туризма», — отметили в министерстве.

В целом с начала года потребительские цены в России увеличились на 8,91%, с начала марта — на 6,6%. Для сравнения: в марте 2021 г. потребительские ценны выросли на 0,66%, с января по март 2021 г. – на 2,13%.

Целью по инфляции в стране является показатель в 4%. Согласно консенсус-прогнозу Центробанка, инфляция в России по итогам 2022 г. составит 20%, а в 2023 г. снизится до 8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных