Годовая инфляция в России ускорилась до 15,66%
Годовая инфляция в России на 25 марта ускорилась до 15,66% по сравнению с 14,53% неделей ранее, свидетельствуют данные Минэкономразвития. Это рекордный показатель с сентября 2015 г., тогда годовая инфляция составляла 15,7%.
При этом недельный показатель инфляции c 19 по 25 марта 2022 г. снизился и составил 1,16% после 1,93% неделей ранее.
«Продолжилось снижение темпов роста цен на непродовольственные товары (1,51% после 2,58%), в том числе благодаря укреплению рубля. Сдерживающее влияние на инфляцию также оказала дефляция в секторе туристических и регулируемых услуг (-0,48% после роста на 1,02%) при удешевлении услуг зарубежного туризма», — отметили в министерстве.
В целом с начала года потребительские цены в России увеличились на 8,91%, с начала марта — на 6,6%. Для сравнения: в марте 2021 г. потребительские ценны выросли на 0,66%, с января по март 2021 г. – на 2,13%.
Целью по инфляции в стране является показатель в 4%. Согласно консенсус-прогнозу Центробанка, инфляция в России по итогам 2022 г. составит 20%, а в 2023 г. снизится до 8%.