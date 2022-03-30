Шольц запросил разъяснений по рублевым расчетам за российский газ

В правительстве Германии рассказали, что Путин заявил, что он утвердит оплату поставок газа с 1 апреля в рублях. Президент России пояснил, что для европейских компаний ничего не изменится: они будут оплачивать поставки газа в евро, которые «Газпромбанк» затем конвертирует в рубли, добавили в кабмине. Там отметили, что Шольц не согласился с такой процедурой и попросил письменных разъяснений.