Газета
Экономика

Шольц запросил разъяснений по рублевым расчетам за российский газ

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным попросил предоставить письменные разъяснения новой процедуры оплаты газа, говорится на сайте правительства ФРГ.

«Канцлер ФРГ Шольц не согласился с этой процедурой в разговоре, а просто попросил предоставить письменную информацию, чтобы более подробно разобраться в процедуре», — говорится в сообщении.

В правительстве Германии рассказали, что Путин заявил, что он утвердит оплату поставок газа с 1 апреля в рублях. Президент России пояснил, что для европейских компаний ничего не изменится: они будут оплачивать поставки газа в евро, которые «Газпромбанк» затем конвертирует в рубли, добавили в кабмине. Там отметили, что Шольц не согласился с такой процедурой и попросил письменных разъяснений.

Ранее Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за поставки газа на экспорт в недружественные страны в российскую валюту. В разговоре с Шольцем Путин пояснил, что решение было принято из-за односторонних санкций и заморозки валютных резервов ЦБ на Западе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бесплатно газ Россия поставлять не будет. Также он отметил, что переход на расчеты за газ в рублях — это процесс, «растянутый во времени».

Страны G7, в том числе Германия, отказались оплачивать российский газ в рублях. Власти страны рекомендовали немецким компаниям проводить оплату согласно контрактам, то есть в долларах или евро.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных