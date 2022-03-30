Шольц запросил разъяснений по рублевым расчетам за российский газ
Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным попросил предоставить письменные разъяснения новой процедуры оплаты газа, говорится на сайте правительства ФРГ.
«Канцлер ФРГ Шольц не согласился с этой процедурой в разговоре, а просто попросил предоставить письменную информацию, чтобы более подробно разобраться в процедуре», — говорится в сообщении.
В правительстве Германии рассказали, что Путин заявил, что он утвердит оплату поставок газа с 1 апреля в рублях. Президент России пояснил, что для европейских компаний ничего не изменится: они будут оплачивать поставки газа в евро, которые «Газпромбанк» затем конвертирует в рубли, добавили в кабмине. Там отметили, что Шольц не согласился с такой процедурой и попросил письменных разъяснений.
Ранее Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за поставки газа на экспорт в недружественные страны в российскую валюту. В разговоре с Шольцем Путин пояснил, что решение было принято из-за односторонних санкций и заморозки валютных резервов ЦБ на Западе.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бесплатно газ Россия поставлять не будет. Также он отметил, что переход на расчеты за газ в рублях — это процесс, «растянутый во времени».
Страны G7, в том числе Германия, отказались оплачивать российский газ в рублях. Власти страны рекомендовали немецким компаниям проводить оплату согласно контрактам, то есть в долларах или евро.