Газета
Экономика

Мишустин: уровень выполнения плана по большинству нацпроектов близок к 100%

Ведомости

Уровень выполнения планов по реализации большинства национальных проектов по результатам прошедшего года почти достиг 100%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в четверг с ежегодным отчетом в Госдуме.

«По итогам 2022 г. по большинству национальных проектов уровень выполнения годового плана близок к 100%. Это значит, что школы, дороги и больницы были построены в срок», – заявил он.

Продолжить достижение национальных целей развития, определенных президентом, удалось благодаря решению оперативных задач по стабилизации российской экономики, подчеркнул премьер. Уже к июню 2022 г. влияние негативных факторов удалось существенно снизить, и к третьему кварталу российская экономика вышла с определенным «запасом прочности», подчеркнул Мишустин.

Кроме того в прошлом году был перезапущен и весь механизм госпрограмм, отметил он. Благодаря цифровизации взаимодействие между ведомствами удалось сделать более эффективным, а срок решения задач – снизить с 90 до 10-15 дней. Результаты госпрограмм также близки к 100%, добавил премьер.

Национальные проекты, которые были разработаны по поручению президента в 2018 г., в настоящее время реализуются по 14 направлениям: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука и университеты», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика», «Туризм и индустрия гостеприимства» и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных