Мишустин: уровень выполнения плана по большинству нацпроектов близок к 100%
Уровень выполнения планов по реализации большинства национальных проектов по результатам прошедшего года почти достиг 100%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в четверг с ежегодным отчетом в Госдуме.
«По итогам 2022 г. по большинству национальных проектов уровень выполнения годового плана близок к 100%. Это значит, что школы, дороги и больницы были построены в срок», – заявил он.
Продолжить достижение национальных целей развития, определенных президентом, удалось благодаря решению оперативных задач по стабилизации российской экономики, подчеркнул премьер. Уже к июню 2022 г. влияние негативных факторов удалось существенно снизить, и к третьему кварталу российская экономика вышла с определенным «запасом прочности», подчеркнул Мишустин.
Кроме того в прошлом году был перезапущен и весь механизм госпрограмм, отметил он. Благодаря цифровизации взаимодействие между ведомствами удалось сделать более эффективным, а срок решения задач – снизить с 90 до 10-15 дней. Результаты госпрограмм также близки к 100%, добавил премьер.
Национальные проекты, которые были разработаны по поручению президента в 2018 г., в настоящее время реализуются по 14 направлениям: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука и университеты», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика», «Туризм и индустрия гостеприимства» и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.