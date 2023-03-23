Мишустин: уровень выполнения плана по большинству нацпроектов близок к 100%

Национальные проекты, которые были разработаны по поручению президента в 2018 г., в настоящее время реализуются по 14 направлениям: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука и университеты», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика», «Туризм и индустрия гостеприимства» и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.