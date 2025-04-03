Набиуллина: повышение ключевой ставки все еще «на столе» у ЦБ
Повышение ключевой ставки все еще «на столе» у Банка России. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.
Руководитель ЦБ рассказала, что регулятор с большой осторожностью подходит к снижению ключевой ставки. Специалисты учитывают опыт 2024 г. По ее словам, на последнем заседании в марте вопрос снижения ставки даже не обсуждался.
«Более того, "на столе", что называется, все еще повышение ставки, если, как это было в прошлом году, реализуются инфляционные риски», – отметила Набиуллина.
Также глава ЦБ РФ рассказала, что ожидает возвращения инфляции к норме в конце 2025 г. По прогнозам Банка России, в следующие месяцы инфляция продолжит снижаться. Но она, вероятно, все-таки будет выше 4%. Влияние на это может оказать укрепление рубля, если оно будет устойчивым.