Набиуллина: повышение ключевой ставки все еще «на столе» у ЦБ

Также глава ЦБ РФ рассказала, что ожидает возвращения инфляции к норме в конце 2025 г. По прогнозам Банка России, в следующие месяцы инфляция продолжит снижаться. Но она, вероятно, все-таки будет выше 4%. Влияние на это может оказать укрепление рубля, если оно будет устойчивым.