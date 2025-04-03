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Набиуллина: повышение ключевой ставки все еще «на столе» у ЦБ

Ведомости

Повышение ключевой ставки все еще «на столе» у Банка России. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

Руководитель ЦБ рассказала, что регулятор с большой осторожностью подходит к снижению ключевой ставки. Специалисты учитывают опыт 2024 г. По ее словам, на последнем заседании в марте вопрос снижения ставки даже не обсуждался.

«Более того, "на столе", что называется, все еще повышение ставки, если, как это было в прошлом году, реализуются инфляционные риски», – отметила Набиуллина.

Также глава ЦБ РФ рассказала, что ожидает возвращения инфляции к норме в конце 2025 г. По прогнозам Банка России, в следующие месяцы инфляция продолжит снижаться. Но она, вероятно, все-таки будет выше 4%. Влияние на это может оказать укрепление рубля, если оно будет устойчивым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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