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Белый дом опубликовал формулу расчета тарифов для стран

Ведомости

Белый дом опубликовал формулу расчета взаимных тарифов, которые накануне объявил президент США Дональд Трамп. The New York Times (NYT) рассказала, что формула работает сильно проще, чем ранее заявляли власти страны.

Согласно закономерности, берется торговый дефицит, который США имеют с выбранной страной, и делится на объем экспорта этой страны в США. Затем, поскольку Трамп заявил, что он действует «по-доброму», итоговая ставка тарифа делится пополам. Газета отметила, что финансовый журналист Джеймс Суравецки первым отметил эту закономерность в посте на платформе X. Его комментарий вызвал бурное обсуждение, поскольку Трамп заявлял, что ставка тарифа каждой страны будет рассчитываться сложнее.

Ранее на брифинге представители Белого дома заявили, что эти цифры были рассчитаны советом экономических советников с использованием хорошо зарекомендовавшихся методик. По их словам, модель была основана на концепции, что торговый дефицит с любой конкретной страной является результатом всех несправедливых торговых практик и «мошенничества», которые эта страна осуществляла.

Позже Белый дом уточнил свою методологию в этом посте. Хотя в нем использованы математические символы, которые могут быть трудными для понимания, он подтверждает, что формула основана на торговом дефиците США с иностранной страной, деленном на экспорт этой страны. Как сообщал преподаватель экономической истории в Колумбийском университете Адам Туз, Трамп ненавидит торговые дефициты и его команда придумала «глупую» формулу, которая удовлетворяет его требованиям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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