Белый дом опубликовал формулу расчета тарифов для стран
Белый дом опубликовал формулу расчета взаимных тарифов, которые накануне объявил президент США Дональд Трамп. The New York Times (NYT) рассказала, что формула работает сильно проще, чем ранее заявляли власти страны.
Согласно закономерности, берется торговый дефицит, который США имеют с выбранной страной, и делится на объем экспорта этой страны в США. Затем, поскольку Трамп заявил, что он действует «по-доброму», итоговая ставка тарифа делится пополам. Газета отметила, что финансовый журналист Джеймс Суравецки первым отметил эту закономерность в посте на платформе X. Его комментарий вызвал бурное обсуждение, поскольку Трамп заявлял, что ставка тарифа каждой страны будет рассчитываться сложнее.
Ранее на брифинге представители Белого дома заявили, что эти цифры были рассчитаны советом экономических советников с использованием хорошо зарекомендовавшихся методик. По их словам, модель была основана на концепции, что торговый дефицит с любой конкретной страной является результатом всех несправедливых торговых практик и «мошенничества», которые эта страна осуществляла.
Позже Белый дом уточнил свою методологию в этом посте. Хотя в нем использованы математические символы, которые могут быть трудными для понимания, он подтверждает, что формула основана на торговом дефиците США с иностранной страной, деленном на экспорт этой страны. Как сообщал преподаватель экономической истории в Колумбийском университете Адам Туз, Трамп ненавидит торговые дефициты и его команда придумала «глупую» формулу, которая удовлетворяет его требованиям.