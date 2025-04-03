Белый дом опубликовал формулу расчета тарифов для стран

Позже Белый дом уточнил свою методологию в этом посте. Хотя в нем использованы математические символы, которые могут быть трудными для понимания, он подтверждает, что формула основана на торговом дефиците США с иностранной страной, деленном на экспорт этой страны. Как сообщал преподаватель экономической истории в Колумбийском университете Адам Туз, Трамп ненавидит торговые дефициты и его команда придумала «глупую» формулу, которая удовлетворяет его требованиям.