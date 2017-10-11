Статья опубликована в № 4426 от 11.10.2017 под заголовком: Пенсионер Владимир Дмитриев
Бывший руководитель ВЭБа оказался совладельцем пенсионного фонда
Вместе с сослуживцами по госкорпорации он владеет НПФ «Внешэкономфонд», но готовится продать свою долю
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При акционировании акции Фонда были распределены между бывшими сотрудниками ВЭБа или самого фонда
Д. Абрамов / Ведомости
Бывший председатель Внешэкономбанка (ВЭБ) Владимир Дмитриев готовится продать принадлежащие ему 16,7% акций негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Внешэкономфонд». В марте 2017 г. «Внешэкономфонд» впервые раскрыл информацию о своих акционерах: кроме Дмитриева владельцами оказались пять человек, имена которых аналогичны именам людей, занимавших различные должности в ВЭБе или самом НПФ. Все они владеют по 16,67% акций (у Анатолия Забазнова – 16,63%).
Кроме Дмитриева среди владельцев, например, числится Анатолий Жигалов – такое же имя было у начальника аппарата председателя ВЭБа, а человек с именем Анатолий Забазнов был зампредом госкорпорации с 1997 по 2008 г.
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