Статья опубликована в № 4619 от 30.07.2018 под заголовком: Частникам не продавать
ЦБ хочет ввести запрет на продажу субординированных облигаций банков неквалифицированным инвесторам
Существующие ограничения банки с легкостью обходили
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Новое указание ЦБ должно ограничить хождение субординированных инструментов именно на вторичном рынке
Евгений Разумный / Ведомости
ЦБ планирует запретить продажу субординированных облигаций банков неквалифицированным инвесторам – физическим лицам. Такой проект указания регулятор опубликовал 27 июля.
Деньги, привлеченные через субординированные облигации, банки включают в капитал. Но это рискованный инструмент: банк может списать субординированный заем в случае санации или снижения нормативов капитала. А в случае банкротства банка владельцы субординированных инструментов получают возмещение в самую последнюю очередь.
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