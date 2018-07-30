Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4619 от 30.07.2018 под заголовком: Частникам не продавать

ЦБ хочет ввести запрет на продажу субординированных облигаций банков неквалифицированным инвесторам

Существующие ограничения банки с легкостью обходили
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ЦБ планирует запретить продажу субординированных облигаций банков неквалифицированным инвесторам – физическим лицам. Такой проект указания регулятор опубликовал 27 июля.

Деньги, привлеченные через субординированные облигации, банки включают в капитал. Но это рискованный инструмент: банк может списать субординированный заем в случае санации или снижения нормативов капитала. А в случае банкротства банка владельцы субординированных инструментов получают возмещение в самую последнюю очередь.

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