Вложения россиян в иностранные бумаги в 2022 году сократились на 31%

Отраслевые индексы российских акций при небольшом росте объемов торгов демонстрировали положительную динамику в январе, отмечает Банк России в обзоре. Исключением стал только индекс нефти и газа (-1,7%). Его снижение происходило на фоне ожиданий введения недружественными странами эмбарго на нефтепродукты и установления потолка цен на них, объяснили в ЦБ. Лидерами роста стали индекс информационных технологий (+13,5%) и транспорта (+13,4%). Индекс Мосбиржи по итогам января вырос на 3,3%. Среднедневной объем торгов в январе (без учета праздничных дней) вырос на 8,4% до 38,6 млрд руб. по сравнению с ноябрем и декабрем 2022 г.