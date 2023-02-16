Вложения россиян в иностранные бумаги в 2022 году сократились на 31%Они стали больше хранить наличными и в иностранных банках
Вложения россиян в иностранные ценные бумаги за прошлый год сократились на 31% до 1,175 трлн руб., пишет Банк России в обзоре рисков финансовых рынков за январь. Основная причина падения интереса – отказ россиян от токсичных валют, но в только в инструментах инвестирования и сбережения – население переходило в наличные, объясняет регулятор.
Объемы депозитов в иностранной валюте в российских банках в 2022 г. тоже уменьшились – на 43% до 3,877 трлн руб. Но россияне стали хранить больше инвалюты в наличном виде – общая сумма, по оценкам ЦБ, выросла на 5,75% до 6,7 трлн. Граждане также переводили валюту в иностранные банки, объем переводов в которые вырос в три раза (до 6,6 трлн руб.).
На фоне роста рисков хранения валюты в России и ухудшения условий по депозитам россияне предпочли открыть вклады за рубежом вместо конвертации накоплений в рубли. По данным регулятора, за год вклады граждан в иновалюте выросли почти в три раза до 6,63 трлн руб. (около $94,3 млрд).
Что происходило на рынках в январе
Из-за небольших объемов торгов на российском фондовом рынке все больше растет значимость частных инвесторов на нем: в январе 2023 г. их доля составила 80%, а в отдельные дни она достигала 86%, пишет ЦБ в обзоре. По мнению регулятора, это ведет к увеличению общей волатильности торгов, так как часть решений инвесторы принимают импульсивно, ориентируясь на текущую новостную повестку. Еще одна группа инвесторов, по наблюдениям регулятора, присоединяется к торговле акциями, в которых наблюдается резкий рост волатильности.
Ранее Банк России объяснял эпизодический и скачкообразный рост волатильности в бумагах второго и третьего эшелонов доминированием в торгах частных инвесторов. В начале февраля на десятки процентов дорожали акции ряда компаний: бумаги угледобытчика «Белон» (часть ММК) подскочили за один торговый день на 97,6%, а объемы торгов составили 4,38 млрд руб. при «норме» в 5 млн руб. Еще несколько бумаг – «Красного октября», ЧКПЗ и «Мостотреста» – росли более чем на 30%.
Основными нетто-покупателями акций в январе выступали физлица, купившие акции российских компаний на сумму 5,4 млрд руб. Нерезиденты из дружественных стран купили бумаг больше, чем российские юрлица, всего на 2,8 млрд руб. Их допустили к торгам на рынок облигаций с 15 августа, акций – с 12 сентября 2022 г. Некредитные финансовые и системно значимые кредитные организации купили бумаг на 1,1 млрд и 1 млрд руб. соответственно.
Отраслевые индексы российских акций при небольшом росте объемов торгов демонстрировали положительную динамику в январе, отмечает Банк России в обзоре. Исключением стал только индекс нефти и газа (-1,7%). Его снижение происходило на фоне ожиданий введения недружественными странами эмбарго на нефтепродукты и установления потолка цен на них, объяснили в ЦБ. Лидерами роста стали индекс информационных технологий (+13,5%) и транспорта (+13,4%). Индекс Мосбиржи по итогам января вырос на 3,3%. Среднедневной объем торгов в январе (без учета праздничных дней) вырос на 8,4% до 38,6 млрд руб. по сравнению с ноябрем и декабрем 2022 г.