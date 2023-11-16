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Лондонский суд арестовал активы бывших топ-менеджеров «Интеко»

Дело связано с иском «Траста» по поводу отмены продажи застройщика на аукционе в 2021 году
Екатерина Литова Артем Кульша
«Траст» хочет взыскать с бывших топ-менеджеров «Интеко» убыток из-за сорванного аукциона по продаже девелопера / Максим Стулов / Ведомости

Банк непрофильных активов «Траст» добился в Высоком суде Лондона ареста имущества бывших топ-менеджеров девелопера «Интеко» Олега Солощанского и Константина Эделя, а также Светланы Стрелиной на 24,8 млн фунтов стерлингов на территории Англии и Уэльса. Об этом говорится в судебном решении, с которым ознакомились «Ведомости». Разбирательства «Траста» связаны с продажей «Интеко». Ставший владельцем застройщика в 2018 г., банк продал его в прошлом году со второй попытки: в 2021 г. офшор с Британских Виргинских островов Morden Finance Ltd сорвал аукцион, запретив его проведение через Окружной суд Никосии (Кипр). У «Траста» есть основания полагать, что Солощанский, Эдель и Стрелина «стояли за компанией Morden», уточнил его представитель, не раскрыв деталей.

Англия – не основная юрисдикция по делу вокруг сорванной продажи «Интеко». Ею является Кипр, в суд которого «Траст» обратился в январе 2023 г. с просьбой взыскать убытки, вызванные вынужденной отменой аукциона, рассказал представитель банка. Сумма требований – 2,85 млрд руб. (или эквивалент в валюте страны суда). Ответчиками по иску выступают Morden, связанная с ней кипрская компания и восемь граждан, включая Солощанского, Эделя и Стрелину. Оценка убытка – это проценты на стартовую цену аукциона за период с 14 декабря 2021 г. до 15 декабря 2022 г., объясняет представитель «Траста»: за основу взята дата 14 декабря, а не 16 ноября 2021 г., когда должен был состояться первый аукцион, потому что «Траст» получил бы деньги не сразу в день аукциона, а по прошествии определенного времени.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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