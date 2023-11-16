Лондонский суд арестовал активы бывших топ-менеджеров «Интеко»Дело связано с иском «Траста» по поводу отмены продажи застройщика на аукционе в 2021 году
Банк непрофильных активов «Траст» добился в Высоком суде Лондона ареста имущества бывших топ-менеджеров девелопера «Интеко» Олега Солощанского и Константина Эделя, а также Светланы Стрелиной на 24,8 млн фунтов стерлингов на территории Англии и Уэльса. Об этом говорится в судебном решении, с которым ознакомились «Ведомости». Разбирательства «Траста» связаны с продажей «Интеко». Ставший владельцем застройщика в 2018 г., банк продал его в прошлом году со второй попытки: в 2021 г. офшор с Британских Виргинских островов Morden Finance Ltd сорвал аукцион, запретив его проведение через Окружной суд Никосии (Кипр). У «Траста» есть основания полагать, что Солощанский, Эдель и Стрелина «стояли за компанией Morden», уточнил его представитель, не раскрыв деталей.
Англия – не основная юрисдикция по делу вокруг сорванной продажи «Интеко». Ею является Кипр, в суд которого «Траст» обратился в январе 2023 г. с просьбой взыскать убытки, вызванные вынужденной отменой аукциона, рассказал представитель банка. Сумма требований – 2,85 млрд руб. (или эквивалент в валюте страны суда). Ответчиками по иску выступают Morden, связанная с ней кипрская компания и восемь граждан, включая Солощанского, Эделя и Стрелину. Оценка убытка – это проценты на стартовую цену аукциона за период с 14 декабря 2021 г. до 15 декабря 2022 г., объясняет представитель «Траста»: за основу взята дата 14 декабря, а не 16 ноября 2021 г., когда должен был состояться первый аукцион, потому что «Траст» получил бы деньги не сразу в день аукциона, а по прошествии определенного времени.