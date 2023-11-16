У банков второй месяц подряд структурный дефицит ликвидности

С 13 сентября и по состоянию на 15 ноября, по обновленным данным ЦБ, у банков непрерывный структурный дефицит: начиная с конца октября его уровень не опускался ниже 900 млрд руб. за исключением трех дней, 9, 10 и 15 ноября, когда он был в диапазоне 753,5–812,4 млрд руб. При этом между 30 октября и вплоть до 3 ноября дефицит находился в диапазоне от 1 трлн до 2,3 трлн руб. Преимущественно в состоянии структурного дефицита банки находятся с 13 июля – с тех пор в отдельные периоды размер профицита не превышал 380 млрд руб.