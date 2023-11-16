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У банков второй месяц подряд структурный дефицит ликвидности

Центробанк поменял формулу расчета показателя, который более объективно отражает ситуацию
Екатерина Литова Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

ЦБ начал по-новому рассчитывать показатель ликвидности банковского сектора – в итоге оказалось, что банки два месяца подряд находятся в состоянии структурного дефицита. По факту, с небольшим перерывом в секторе сохраняется дефицит с середины июля, накануне перехода ЦБ к ужесточению монетарной политики.

С 13 сентября и по состоянию на 15 ноября, по обновленным данным ЦБ, у банков непрерывный структурный дефицит: начиная с конца октября его уровень не опускался ниже 900 млрд руб. за исключением трех дней, 9, 10 и 15 ноября, когда он был в диапазоне 753,5–812,4 млрд руб. При этом между 30 октября и вплоть до 3 ноября дефицит находился в диапазоне от 1 трлн до 2,3 трлн руб. Преимущественно в состоянии структурного дефицита банки находятся с 13 июля – с тех пор в отдельные периоды размер профицита не превышал 380 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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