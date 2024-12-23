Крупнейший банк Италии ограничит прием платежей в евро из России

Крупнейший банк Италии ограничит прием платежей в евро из РоссииIntesa Sanpaolo будет принимать деньги только от своей российской «дочки»
Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo перестанет принимать платежи в евро из российских банков, за исключением собственной «дочки» в России – «Интезы». Об этом «Интеза» в декабре уведомила своих клиентов и контрагентов, рассказали «Ведомостям» собеседники в двух отечественных банках. Представители Intesa в Милане подтвердили юрфирме О2 Consulting информацию о принятии такого решения, говорит ее управляющий партнер Ольга Сорокина. Также об этом знает управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. Первым о решении Intesa написал Telegram-канал MarketOverview.
С 15 января 2025 г. Intesa Sanpaolo изменит условия обслуживания корреспондентского счета своего российского дочернего банка, говорится в сообщении «Интезы», с которым ознакомились «Ведомости»: платежи в евро будут ограничены коммерческими платежами по счетам в самом Intesa Sanpaolo, в его «дочках», а также в банках, расположенных на территории Италии. «Просим учитывать эту информацию при планировании платежей и заблаговременно оценивать риски отказа в их осуществлении», – сказано в сообщении.