Крупнейший банк Италии ограничит прием платежей в евро из России

С 15 января 2025 г. Intesa Sanpaolo изменит условия обслуживания корреспондентского счета своего российского дочернего банка, говорится в сообщении «Интезы», с которым ознакомились «Ведомости»: платежи в евро будут ограничены коммерческими платежами по счетам в самом Intesa Sanpaolo, в его «дочках», а также в банках, расположенных на территории Италии. «Просим учитывать эту информацию при планировании платежей и заблаговременно оценивать риски отказа в их осуществлении», – сказано в сообщении.