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Бизнесу предложили создавать торговые дома за границей для расчетов

Такую услугу своим клиентам через посредников предлагает одна из крупнейших российских управляющих компаний – УК «Альфа-капитал»
Артем Кульша
Торговый дом – иностранное юрлицо, которое помогает бизнесу заключать контракты с иностранными партнерами и организовывать международные расчеты
Торговый дом – иностранное юрлицо, которое помогает бизнесу заключать контракты с иностранными партнерами и организовывать международные расчеты / Freepik

Управляющая компания (УК) «Альфа-капитал» предложила бизнесу через посредников создавать собственные торговые дома за границей для проведения международных расчетов. О такой услуге написал в своем Telegram-канале Alfa Wealth старший инвестконсультант УК Андрей Климюк, обратили внимание «Ведомости». Она может быть интересна прежде всего крупным игрокам с большим объемом платежей, говорится в сообщении.

«Надежный», по заверению Климюка, партнер «Альфа-капитала» помогает клиентам УК с удаленным открытием зарубежного юрлица под ключ, включая регистрацию компании и открытие расчетных счетов в разных юрисдикциях с возможностью осуществления переводов по системе SWIFT. Зарегистрировать компанию можно в Гонконге, Великобритании, на Сейшелах и в других юрисдикциях, перечисляет Климюк в сообщении. Также есть опция купить в Гонконге, Британии, ЮАР, на Кипре и в других странах уже «готовое» юрлицо, но «без истории», что делает его «адаптируемым» под любой бизнес, уверяют в УК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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