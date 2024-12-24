Бизнесу предложили создавать торговые дома за границей для расчетов

«Надежный», по заверению Климюка, партнер «Альфа-капитала» помогает клиентам УК с удаленным открытием зарубежного юрлица под ключ, включая регистрацию компании и открытие расчетных счетов в разных юрисдикциях с возможностью осуществления переводов по системе SWIFT. Зарегистрировать компанию можно в Гонконге, Великобритании, на Сейшелах и в других юрисдикциях, перечисляет Климюк в сообщении. Также есть опция купить в Гонконге, Британии, ЮАР, на Кипре и в других странах уже «готовое» юрлицо, но «без истории», что делает его «адаптируемым» под любой бизнес, уверяют в УК.