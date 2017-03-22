Путин решил продлить полномочия Набиуллиной

Президент России Владимир Путин внесет в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для продления ее полномочий в качестве председателя Банка России. «Намерен внести вашу кандидатуру в Государственную думу на следующий срок в качестве председателя Центрального банка России», – сказал президент во время сегодняшней встречи с Набиуллиной. Российский лидер заявил, что регулятор под руководством Набиуллиной «будет действовать так же независимо, так же уверенно».