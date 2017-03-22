Путин встретится с Набиуллиной перед решением ЦБ о ставке

Президент России Владимир Путин в среду встретится с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Эта встреча проходит в так называемую «неделю тишины», когда Банк России в преддверии решения о ключевой ставке не комментирует вопросы, связанные с денежно-кредитной политикой.

«Никаких конфликтных историй не получается, "неделя тишины" касается определенных тем, по данным темам, безусловно, никакого разговора вестись не будет», – добавил Песков.

В пятницу, 24 марта, состоится заседание совета директоров Центробанка, где будет решаться вопрос об изменении ключевой ставки.