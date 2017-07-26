Горьков: «Глобэкс» не должен досоздавать резервы на 20 млрд рублей из-за ситуации с «Югрой»

Обязательств досоздавать резервы в 20 млрд руб. для банка «Глобэкс» нет, заявил журналистам глава ВЭБа Сергей Горьков.

«Мы не видим необходимости создания такого количества резервов, и нет таких обязательств», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала со ссылкой на источники, что ситуация с банком «Югра», в котором ЦБ в июле ввел временную администрацию, может осложнить продажу ВЭБом банка «Глобэкс» из-за необходимости досоздания резервов по кредитам другому бизнесу Алексея Хотина.

Как сообщало издание, объем кредитов «Глобэкса» структурам Хотина превышает 20 млрд руб. - это больше, чем весь капитал банка. При этом пока кредиты обслуживаются.

По словам Горькова, было создано резервов на сумму порядка 400 млн руб., и в ВЭБе считают, что объемов в десятки миллиардов рублей «точно не потребуется».

Горьков напомнил, что «прямого exposure» у ВЭБа на «Югру» нет. «У нас есть exposure на определенные активы, но они в твердом залоге и хорошего качества», - добавил он.