Moody’s: Bank of Cyprus и банковская система Кипра понесут убытки в 2017 году

Решение Bank of Cyprus (BoC) увеличить резервы на покрытие плохих долгов на 500 млн евро негативно для рейтинга крупнейшего банка Кипра, заявило в четверг рейтинговое агентство Moody’s Investors Service. Накануне BoC сообщил, что из-за увеличения резервов может получить 550 млн евро убытка по итогам первого полугодия (в I квартале у него было 2 млн евро прибыли).

Достаточность капитала в результате сократится, но останется на приемлемом уровне, сообщил банк. Достаточность сердцевинного капитала 1-го уровня (CET1) в I квартале составила 14%. Из-за увеличения резервов она сократится до 12,3%, что выше регуляторного минимума в 9,5%, отметило Moody’s. Достаточность же совокупного капитала будет лишь на 70 базисных пунктов выше требуемого минимума в 13%, отметило агентство. BoC в январе выпустил облигации на 250 млн евро для пополнения капитала 2-го уровня и рассматривает возможность выпуска аналогичных бондов или дополнительных бумаг для привлечения средств в капитал 1-го уровня, говорится в отчете Moody’s.

«Мы ожидаем, что соотношение резервов и плохих долгов вырастет до 60% по итогам июня с 54% в марте, что будет соответствовать среднему значению для рейтингуемых Moody’s банков еврозоны, - говорится в заявлении агентства. – Однако из-за более значительных списаний Bank of Cyprus покажет убыток в 2017 г., что станет шестым убыточным годом из семи последних лет. Учитывая размеры Bank of Cyprus и масштабы убытков, вся банковская система Кипра будет убыточна в 2017 г.».

В 2016 г. BoC впервые после кризиса получил прибыль в размере 64 млн евро.