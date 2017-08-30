Рекомендации по акциям: инвестбанки повысили прогнозы по бумагам «Глобалтранса», МТС, UC Rusal

JPMorgan повысил прогнозную стоимость GDR «Глобалтранса» с $8,5 до $11,5, рекомендация «покупать» не изменилась.

«ВТБ капитал» повысил прогнозную стоимость GDR «Глобалтранса» с $8 до $9,8, рекомендация «держать» не изменилась.

JPMorgan повысил прогнозную стоимость ADR МТС с $10,5 до $12, рекомендация «покупать» не изменилась.

Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость ADR МТС с $11 до $11,7, рекомендация «держать» не изменилась.

«ВТБ капитал» повысил прогнозную стоимость ADR МТС с $12 до $12,5, рекомендация «покупать» не изменилась.

«ВТБ капитал» возобновил анализ акций «Русгидро» с прогнозной стоимостью 1,15 руб. и рекомендацией «покупать».

«ВТБ капитал» повысил прогнозную стоимость акций UC Rusal с 6 до 6,7 гонконгского доллара, рекомендация «покупать» не изменилась.

«Ренессанс капитал» повысил прогнозную стоимость акций UC Rusal с 8 до 9 гонконгских долларов, рекомендация «покупать» не изменилась.

Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость акций UC Rusal с 5,5 до 6 гонконгских долларов, рекомендация «покупать» не изменилась.

UBS повысил прогнозную стоимость GDR X5 Retail Group с $43,1 до $47,2, рекомендация «покупать» не изменилась.

Morgan Stanley повысил прогнозную стоимость GDR «Фосагро» с $13,5 до $14,1, рекомендация «держать» не изменилась.