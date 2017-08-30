Котировки ВТБ взлетали на 6,72% на данных о росте прибыли за 7 месяцев

Акции банка ВТБ на Московской бирже к 13.00 мск дорожали на 6,72% (до 6,4 коп. за штуку) после публикации отчета по МСФО за 7 месяцев. Как сообщает «Интерфакс», из отчета следует, что прибыль ВТБ за этот период выросла в 3,8 раза в годовом измерении, до 67,7 млрд руб. В июле чистая прибыль выросла в 4,4 раза до 9,8 млрд руб.

Чистый процентный доход в январе-июле составил 266,9 млрд руб., показав рост на 10,1% год к году. Чистый процентный доход в июле увеличился на 12,4% до 39,8 млрд руб. Чистая процентная маржа по итогам 7 месяцев составила 4,1%, в июле - 4,2% против 3,7% и 3,8% за аналогичные периоды 2016 г. Чистый комиссионный доход ВТБ вырос на 16,2% за январь-июль в годовом выражении, составив 50,9 млрд руб. В июле этот показатель составил 7,8 млрд руб. (рост год к году на 8,3%).