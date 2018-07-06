Финансы

Новости

СМИ сообщили о первой с начала года хакерской атаке на банк

Хакеры совершили первую с начала года атаку на банк, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей нескольких финансовых организаций. Нападению, по данным одного из них, подвергся столичный ПИР-банк.

Банк занимает 329-е место по активам в российской банковской системе, уточняет газета. С его корсчета в Центробанке в ночь на 4 июля злоумышленники вывели не менее 58 млн руб. Факт атаки на банк газете подтвердил ЦБ.

Информацию об атаке также подтвердила председатель правления ПИР-банка Ольга Колосова. Но она отметила, что оценить масштабы хищения пока сложно. «Вывод части похищенных средств удалось остановить, но уже понятно, что большая часть потеряна безвозвратно», — сказала Колосова. Она пояснила, что деньги выводились с корсчета веерной рассылкой на пластиковые карты физических лиц в 22 банках из топ-50.

Большая часть средств, как уточнила Колосова, была обналичена уже в ночь хищения. В связи с этим банк остановил работу 4 и 5 июля. Работа кредитной организации, по ее словам, возобновится 6 июля.

10 крупнейших банков континентальной Европы