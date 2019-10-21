Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

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Грудинин обжаловал арест акций «Совхоза имени Ленина»

Бывший кандидат в президенты Павел Грудинин, трое его детей и работник предприятия Александр Федоров обжаловали решение Арбитражного суда Московской области о блокировке операций с акциями ЗАО «Совхоз имени Ленина». Они подали апелляцию в Десятый арбитражный апелляционный суд, сообщил «Ведомостям» представитель Грудинина. Апелляция подана 17 октября, следует из копии документа, с которой ознакомились «Ведомости», ее подлинность подтвердил представитель Грудинина. Суд зарегистрировал апелляционную жалобу, следует из картотеки арбитражных дел.

Судебные споры из-за акций «Совхоза имени Ленина» идут уже около года. В ноябре 2018 г. миноритарные акционеры (0,4% акций) через суд потребовали взыскать с Грудинина около 1,1 млрд руб. В январе 2019 г. сумма иска выросла до 2,1 млрд руб. В феврале Арбитражный суд Московской области полностью отказал акционерам, решение устояло в апелляции, однако 9 октября кассация отменила прошлые решения и вернула дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции (заседание назначено на 24 октября). 11 октября Арбитражный суд Московской области арестовал акции по заявлению Ирины Грудининой, бывшей супруги экс-кандидата в президенты. Она вступила в дело сразу после решения от 9 октября. Павел и Ирина Грудинины развелись в июле 2018 г.

Заявители указывают, что суд принял обеспечительные меры «в отношении акций лиц, не привлеченных к участию в деле». Обеспечительные меры не связаны с предметом спора (взыскание денег) и были обращены на акции, которые в этом споре не фигурируют, сказал «Ведомостям» юрист фирмы «Инфралекс» Максим Лухманов, представляющий в суде интересы Грудинина и его детей. «В этом деле видно, что имущество было в том числе и на банковских счетах, на которые в первую очередь обращается взыскание по денежным требованиям. Суд же почему-то арестовал акции, на которые по закону взыскание обращается в последнюю очередь, если у ответчика нет иного имущества», – указывает он.

Ирина Грудинина пытается отсудить акции у бывшего супруга. В конце апреля Видновский городской суд Подмосковья передал ей две трети доли в общем имуществе с экс-супругом, в том числе 42% всех акций совхоза. Решение вступило в силу, но Ирина пока не перерегистрировала эти акции на себя, сообщил представитель Грудинина.