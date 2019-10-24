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Сбербанк назвал домыслами сообщения о новой утечке данных клиентов

Сообщения о продаже в интернете базы данных клиентов Сбербанка являются слухами и домыслами, заявили ТАСС в пресс-службе банка. «Ведомостям» в пресс-службе банка сообщили, что в Сбербанке и его «дочках» «таких утечек персональных данных клиентов не было».

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке. На этот раз один из продавцов утверждает, что располагает базой данных о заемщиках на миллион строк, накопленных с 2015 г., отмечало издание. «Известия» уточняли, что речь идет об утечке данных 11 500 клиентов. При этом помимо стандартных данных предлагаются и записи последнего разговора клиентов с колл-центром банка.

«Коммерсантъ» связался с продавцом базы данных и выяснил, что она обновляется еженедельно. В базе содержатся номера паспортов, адреса прописки и проживания, телефоны, счета, суммы остатка или задолженности. Стоимость одной строки составляет 30 руб. Выгрузка аудиозаписей, по словам продавца, производится «с рабочего места», то есть в дневное время. Центробанк отказался комментировать эту информацию, напомнив, что не комментирует действующие банки.

В начале октября «Коммерсантъ» сообщал, что в теневом ресурсе интернета продается база с данными 60 млн держателей кредитных карт Сбербанка. Тогда кредитная организация сначала подтвердила утечку данных 200 клиентов, затем цифра выросла до 2000. Банк провел расследование, по итогам которого объявил, что данные были украдены одним из сотрудников.

Откуда течет. Кого обвиняли в пропаже персональных данных