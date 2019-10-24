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«Коммерсантъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка

Персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, на этот раз один из продавцов утверждает, что располагает базой данных о заемщиках на миллион строк, накопленных с 2015 г. При этом помимо стандартных данных предлагаются и записи последнего разговора клиентов с колл-центром банка.

«Коммерсантъ» связался с продавцом базы данных и выяснил, что она обновляется еженедельно. В ней содержатся номера паспортов, адреса прописки и проживания, телефоны, счета, суммы остатка или задолженности. База продается в любом объеме, стоимость одной строки составляет 30 руб. Выгрузка аудиозаписей, по словам продавца, производится «с рабочего места», то есть в дневное время.

Пресс-служба Сбербанка опровергла изданию новую утечку. Центробанк не комментирует действующие банки.

В начале октября «Коммерсантъ» сообщал, что в теневом ресурсе интернета продается база с данными 60 млн держателей кредитных карт Сбербанка. Кредитная организация сначала подтвердила утечку данных 200 клиентов, затем эта цифра выросла до 2000. Банк провел расследование, по итогам которого объявил, что данные были украдены одним из сотрудников.

Откуда течет. Кого обвиняли в пропаже персональных данных