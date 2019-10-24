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Костин заявил о наступлении «санкционной паузы» в отношении России

Президент ВТБ Андрей Костин заявил о наступлении «санкционной паузы». В ближайшее время «усиление санкционного давления» на Россию происходить не будет, сказал он в интервью телеканалу «Россия-24». «Возможно, будут какие-то подвижки, которые позволят европейским странам принимать какие-то меры по снятию, облегчению санкций», – добавил Костин.

По его мнению, на данный момент инвесторы опасаются покупать акции ВТБ. «Я по-прежнему считаю, что санкции создают серьезные препятствия, хотя, строго говоря, в правовом плане продажа существующих акций не является нарушением санкций», – пояснил президент ВТБ. Костин напомнил, что первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов призвал разработать более амбициозную программу приватизации. «На днях вице-премьер опять заявил о том, что доля государства может снижаться до 50% + 1 акция. У нас такой шаг тоже есть – с 61% до 51% уйти», – пояснил Костин. Когда именно может произойти снижение размера госдоли, он не уточнил.

Ранее Силуанов заявил, что правительство собирается во время подготовки программы приватизации составить список госактивов, в которых России не обязательно оставаться.

ВТБ является одним из крупнейших российских банков. Основным акционером кредитной организации является государство с долей 60,93%.