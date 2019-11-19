Россельхозбанк выходит на рынок факторинга

Как отмечает газета, это не первая попытка Россельхозбанка выйти на рынок факторинга. «Пять лет назад банк уже пытался самостоятельно развивать это направление. Были утверждены стратегия, продукты, обучены менеджеры, утверждена риск-модель»,— рассказал изданию контрагент ряда профильных компаний. По его словам, тогда руководство банка не увидело перспективу в развитии факторинга для агропромышленного комплекса.