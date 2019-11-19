Россельхозбанк выходит на рынок факторинга
Россельхозбанк зарегистрировал факторинговую компанию, она начнет полноценную работу в 2020 г., пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к банку.
Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), банк зарегистрировал в середине сентября компанию «РСХБ Факторинг». Она будет предоставлять «займы и прочие виды кредита». Россельхозбанк владеет ею через «Агроторг-трейд» и «Торговый дом «Агроторг тульский». Банк рассчитывает, что в ближайшие три-пять лет «РСХБ Факторинг» войдет в топ-5 факторинговых компаний, сообщил источник. В Россельхозбанке не стали комментировать данную информацию.
Как отмечает газета, это не первая попытка Россельхозбанка выйти на рынок факторинга. «Пять лет назад банк уже пытался самостоятельно развивать это направление. Были утверждены стратегия, продукты, обучены менеджеры, утверждена риск-модель»,— рассказал изданию контрагент ряда профильных компаний. По его словам, тогда руководство банка не увидело перспективу в развитии факторинга для агропромышленного комплекса.
Сейчас все системно значимые банки самостоятельно или через специализированные компании осуществляют факторинговые операции. На начало октября этого года крупнейшими на этом рынке компаниями были «ВТБ Факторинг» (портфель 195,7 млрд руб.), «Сбербанк Факторинг» (115 млрд руб.), Альфа-банк (72,6 млрд руб.), «ГПБ-факторинг» (43 млрд руб.), а также компании, входящие в группу Промсвязьбанка (41 млрд руб.).